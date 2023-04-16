الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

اتلاف كميات كبيرة من الدجاج من مول تجاري بالزرقاء

قرارات جديدة من مجلس الوزراء

وظيفة براتب 2900 يورو شهرياً في منظمة دولية بالأردن - رابط التقديم

إرادات ملكية بتعديلات على قوانين العمل والضمان والمنافسة والاحوال المدنية

حبس شخصين 21 عاما غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار

الطفيلة: الفعاليات الرمضانية أسهمت بتنشيط الحراك الثقافي بالمحافظة

أيلة العقبة تستقبل قوارب شراعية من 7 دول أجنبية

موظفون حكوميون الى التقاعد - اسماء

صدور ارادت ملكية سامية

شركات التمويل الأصغر: لا قرار حتى الآن بتأجيل أقساط قروض شهر نيسان

الأحد، 16-04-2023 06:17 م

مجموعة السبع تتعهد بإنهاء التلوث بالبلاستيك بحلول 2040

45


الوكيل الاخباري - حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، كما ورد في بيان صدر الأحد بعد محادثات في شمال اليابان.

وقال وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى "نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040".

وكانت ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قد قطعت تعهدا مماثلا العام الماضي.

ولكن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع التي تضم أيضا اليابان والولايات المتحدة وإيطاليا موعدا هو 2040.

وفي مؤتمر صحافي بعد المحادثات التي استمرت يومين في مدينة سابورو اليابانية، أشادت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي بتعهد الكتلة الجديد بشأن التلوث البلاستيكي، ووصفته بأنه "هدف طموح".

اضافة اعلان


وقال البيان إن التخلص التدريجي سيتحقق من خلال "تشجيع استهلاك وإنتاج مستدامين للبلاستيك، وتعزيز إدراجه في الاقتصاد والإدارة السليمة بيئيا للنفايات".

وتضاعفت النفايات البلاستيكية في العالم خلال 20 عامًا.

وتم إعادة تدوير تسعة بالمئة فقط من هذه النفايات بنجاح، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقول الأمم المتحدة إن حجم البلاستيك الذي يدخل المحيطات سيتضاعف ثلاث مرات بحلول 2040. ( سكاي نيوز )



 




 

 


 

إقرأ ايضا
62b469b24c59b770a4437e39

مصر تدعو لحلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة بالسودان

643bd9d84c59b72ce338bed9 (1)

صفحة منسوبة للجيش السوداني تعرض بدلة حميدتي العسكرية

643bd1af42360408e8389dd1

وزراء خارجية مجموعة دول السبع الكبار يصلون إلى اليابان

643bd2904236046fd86a6cb9 (1)

قوى الحرية والتغيير تدعو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف القتال فورا

643ba3e64c59b72ce338beba

الجيش السوداني ينشر "مناشدات وإفادات أفراد من الدعم السريع

ههههههههههه

هل العيد الجمعة أم السبت؟ .. الفلك الدولي يرجح

أخبار متعلقة
643bd1af42360408e8389dd1

وزراء خارجية مجموعة دول السبع الكبار يصلون إلى اليابان

image - 2023-04-13T090215.489

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستيا غير محدّد

64369f85423604246a103bb7

فرنسا تريد إضافة الصواريخ لإمدادات الذخيرة إلى كييف

6435213d42360457304e10fb

كوريا الجنوبية تحتج على مزاعم اليابان المتكررة بجزر دوكدو

6433a70a4236041a1f26f8bc

اليابان تعد بمواصلة ممارسة ضغط العقوبات على روسيا

162268-780x470

إغلاق مئات المدارس الإبتدائية في اليابان بسبب انخفاض معدلات المواليد