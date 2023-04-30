مجموعة G7 تتفق على الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أصدر وزراء شؤون الرقمنة والتكنولوجيا في الدول الأعضاء في مجموعة السبع بيانا مشتركا في أعقاب اجتماع استمر يومين في مدينة تاكاساكي بمحافظة غونما اليابانية.

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وأفادت وكالة "كيودو" بأن الوزراء اتفقوا على تشكيل مبادئ دولية لتنفيذ التدقيق الحر للبيانات على أساس الثقة (DFFT)، كما اتفقوا على "المبادئ الخمسة" لاستخدام التكنولوجيات الجديدة بما في ذلك الحاجة إلى ضرورة "الاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي".



وأضافت الوكالة أن نص البيان لم يتم نشره رسميا حتى الآن.



تترأس اليابان مجموعة السبع في العام الجاري. ومن المتوقع أن تعقد قمة المجموعة في 19-21 مايو القادم في هيروشيما.

روسيا اليوم