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الخميس، 16-09-2021 03:54 م

محمد بن زايد يصل بريطانيا ويلتقي جونسون

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الوكيل الاخباري- وصل ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن ”رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد“.

وبحسب ما نشرته الوكالة الرسمية، سيبحث الشيخ محمد بن زايد مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا.

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المصدر: إرم

 

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