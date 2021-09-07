الثلاثاء 07-09-2021
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الثلاثاء، 07-09-2021 01:40 ص

الحوثيون يوجهون اتهامات خطيرة لبريطانيا

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الوكيل الإخباري - اتهمت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بريطانيا بـ"التنصت على شبكات الاتصالات في البلاد، بتواطؤ من الحكومة المعترف بها دوليا"

وقال عضو الوفد المفاوض في الجماعة، عبد الملك العجري، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" إن "بريطانيا تمارس أعمالا تجسسية على بعض شبكات الاتصالات اليمنية، وبعض الكابلات البحرية انطلاقا من محافظات جنوبية اتخذوا منها قواعد لخدمة أهدافهم الاستعمارية"


وأشار إلى أن هذا الأمر "انتهاك سافر للسيادة اليمنية وخصوصيات المواطنين اليمنيين، وبتواطؤ مخز من شرعية الفنادق (في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا)"

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RT

 

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