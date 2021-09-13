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الإثنين، 13-09-2021 09:31 ص

كوريا الشمالية تنتقد بريطانيا بسبب وضع حقوق الأطفال

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الوكيل الاخباري- اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الاثنين، بريطانيا بإساءة معاملة الأطفال، محذرة من التدخل في حقوق الإنسان للدول الأخرى.

وكتبت الوزارة في موقعها على الإنترنت أن تقريرا صدر مؤخرا عن "مؤسسة حقوق الأطفال" ومقرها هولندا، صنف بريطانيا في المرتبة الـ 169 من بين 182 دولة، ووصفت ذلك بأنه "حكم عادل وموضوعي" من قبل المجتمع الدولي بشأن الوضع البائس لحقوق الأطفال في بريطانيا.

وقالت: "أعربت إحدى وسائل الإعلام الغربية عن أسفها لقيام بريطانيا بقتل العديد من الأطفال في العراق وأفغانستان ودول أخرى بحجة "مكافحة الإرهاب"، لكن المسؤولين عن ذلك يتمتعون بالحصانة والحياة بلا قيود في ظل حماية الحكومة البريطانية".

وتابعت أن التقرير يظهر "الواجهة الحقيقية" لبريطانيا التي "عادة ما تحذر وتتدخل" في حقوق الإنسان للدول الأخرى، كما حثت بريطانيا على معالجة قضية حقوق الإنسان الخاصة بها أولا.

واحتلت كوريا الشمالية المرتبة الـ 113 في التقرير. وفي الوقت ذاته لا يزال الشمال يوصف بأنه أحد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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