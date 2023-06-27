الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

السعودية: نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة ونسبة الالتزام 98%

خطيب عرفة: متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء فسفك الدم الحرام واستحلّ المال المعصوم

5 إصابات بتدهور مركبة في البلقاء

الكرملين: إرادة بوتين في تجنب السيناريو الأسوأ أدت إلى حل أزمة التمرد

الملك يتبادل التهاني بعيد الأضحى المبارك مع قادة دول شقيقة

قبيل العيد.. 205 حوادث حريق في الأردن خلال 24 ساعة

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

الثلاثاء، 27-06-2023 01:04 م

محمد بن سلمان يعرب عن دعمه للقيادة الروسية على خلفية أحداث 24 حزيران

1077225510_0_0_1892_1065_2072x0_60_0_0_3210712916072ca5135bd714111e1662


الوكيل الإخباري- أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أعرب فيه عن دعمه للقيادة الروسية للإجراءات التي تتخذها لحماية النظام الدستوري.

وجاء في بيان الكرملين "فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها روسيا في 24 حزيران، أعرب محمد بن سلمان آل سعود في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة المواطنين وأمنهم".

وتطرق الطرفان خلال المحادثة إلى قضايا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
649abf8d4c59b752b76478c7

وزارة الدفاع تعلن صد هجمات أوكرانية وتكبيد العدو 700 قتيل

Fznsez2WwAEpZCc

السعودية: نجاح تصعيد الحجاج إلى عرفة ونسبة الالتزام 98%

44

خطيب عرفة: متى تفرقت الكلمة دخلت الأهواء فسفك الدم الحرام واستحلّ المال المعصوم

231643

الهجرة إلى ألمانيا تصل أعلى مستوى لها منذ عام 1950

649abca04236042fff51ab06

تدشين نصب تذكاري ليوري غاغارين في الجزائر

231643

منذ بدء الحرب.. روسيا أعدمت بشكل تعسفي 77 معتقلاً مدنياً في أوكرانيا

أخبار متعلقة
231446

بايدن يدعو رئيسة وزراء إيطاليا لزيارة البيت الأبيض يوليو المقبل

image - 2023-06-26T154224.976

الكرملين يصدر أول بيان مصور لبوتين منذ تمرد فاغنر

243638

بيسكوف: بوتين يعمل من مكتبه في الكرملين

6492cd7e4c59b75d3e1aa45d

الكرملين: بوتين سيستقبل رئيس الوزراء القطري

64918be24c59b73f511164d1

الكرملين يحذر من التوقعات العالية من اجتماع سوريا في أستانا

1048676451_0_195_2949_1853_1920x0_80_0_0_d4c91d5ba11f382575e64027c3585c97

بيسكوف ردا على دعوات لقتل الروس: سنعاقب كل من يقوم بذلك