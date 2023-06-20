الثلاثاء 20-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير التربية يوضح حول زيادة عدد أيام العام الدراسي بالمدارس

التربية تعلن انتهاء استعداداتها لعقد امتحان "التوجيهي"

مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار قرب مستوطنة "عليلي" في شمال رام الله

الصرايرة: زيارة نيابية بعد عيد الأضحى إلى الكويت لبحث قرار وقف ابتعاث طلبة الطب إلى الأردن

وزارة التربية تنعى الطالب محمد أيمن محمد ادعيق

إعلان صادر عن السفارة الأردنية بالقاهرة

بني هاني يعتلي قمة رابع أعلى جبل في العالم بالعلم الأردني

وزيرة الاستثمار: إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر قريبا

وزير السياحة والآثار: بدء ترخيص أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع المدينة الاقتصادية مع العراق

الثلاثاء، 20-06-2023 02:33 م

الكرملين يحذر من التوقعات العالية من اجتماع سوريا في أستانا

64918be24c59b73f511164d1


الوكيل الإخباري - حذر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف من التوقعات العالية بشأن الاجتماع حول التسوية السورية في أستانا.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن ما يتوقعه الكرملين من مفاوضات التسوية السورية، حيث تابع أن طريق التسوية هو "طريق طويل للغاية، وروسيا تواصل موقفها الثابت".

اضافة اعلان


ويعقد اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران بشأن تطبيق العلاقات بين أنقرة ودمشق في أستانا اليوم الثلاثاء.


كذلك تستضيف العاصمة الكازاخستانية يومي 20-21 يونيو الجولة العشرين من المحادثات بشأن التسوية السورية بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني وقضية عودة اللاجئين.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6491a7084c59b73f511164f3

الدفاع الأوكرانية: نأمل بتدريب 30 ألف عسكري في الاتحاد الأوروبي خلال عام

6491ac354c59b7505051af1a

بلينكن: سنعلن عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا غدا

649195b54c59b73b2a1e3518

روسيا وطاجيكستان توقعان اتفاقية للتعاون في شؤون الفضاء

6491a22e4c59b7505051af0a

بوريل: الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الموارد اللازمة لإنتاج الذخائر

649171e242360464531ba41a

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور

649156a14c59b70c174dfd38

الصين مستعدة للعمل مع إفريقيا للمساعدة بحل النزاع في أوكرانيا

أخبار متعلقة
1 (2)

موسكو تحذّر من أي هجوم أوكراني على القرم

218282

الخارجية التركية تتحدث عن مصير اللاجئين السوريين

646b252b423604592f2f7a13

النمسا تعلن عن الحفاظ على قناة اتصال غير رسمية مع روسيا

646af1b34236044765288fa0

مرادوف: واشنطن "وافقت على اندلاع حرب نووية"

_123514778_bc51f728-0044-432d-8927-f9cc610c66dd

قديروف: المخابرات الأوكرانية تحاول اغتيالي

646a080342360432164a7d1d

المعارضة في مولدوفا تباشر بإجراءات تنظيم استفتاء حول اختيار مسار البلاد