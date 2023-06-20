الكرملين يحذر من التوقعات العالية من اجتماع سوريا في أستانا

الوكيل الإخباري - حذر المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف من التوقعات العالية بشأن الاجتماع حول التسوية السورية في أستانا.



جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن ما يتوقعه الكرملين من مفاوضات التسوية السورية، حيث تابع أن طريق التسوية هو "طريق طويل للغاية، وروسيا تواصل موقفها الثابت".

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ويعقد اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وسوريا وإيران بشأن تطبيق العلاقات بين أنقرة ودمشق في أستانا اليوم الثلاثاء.



كذلك تستضيف العاصمة الكازاخستانية يومي 20-21 يونيو الجولة العشرين من المحادثات بشأن التسوية السورية بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة، وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة قضايا مكافحة الإرهاب والوضع الإنساني وقضية عودة اللاجئين.

RT