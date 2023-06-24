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السبت، 24-06-2023 02:48 م

بيسكوف: بوتين يعمل من مكتبه في الكرملين

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الوكيل الإخباري - صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يتابع عمله من مقر مكتبه في الكرملين.

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "الرئيس يمارس عمله اليوم السبت في الكرملين".


إلى ذلك في وقت سابق من اليوم، تناقلت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل أنباء تزعم بأن الرئيس بوتين غادر موسكو متوجها إلى أحد مقراته في منطقة أخرى، على خلفية الأحداث والتوترات الحاصلة عقب دعوة مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة للعصيان المسلح، وزعمه أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، الذي كذّب هذه الادعاءات.

 

RT

 




 

 


 

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