مختصون روس يطورون كاشف صوت يلتقط جميع أنواع الدرونات

الوكيل الاخباري- طور مكتب "تالاماخو" للتصاميم من مدينة غروزني الروسية كاشف "مالك" الصوتي القادر على التقاط جميع أنواع المسيرات بناء على أصوات تطلقها.

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ويتم اكتشاف درونات العدو بغض النظر عن الترددات اللاسلكية التي تستخدمها.



وقال الناطق باسم المكتب:" بغض النظر عن الترددات التي تعمل بها الطائرة بدون طيار، فإنها لا تزال تصدر أصواتا أثناء التحليق. لذلك نقوم بجمع مكتبة الأصوات، وميزاتها وتحميلها على الخادم في شبكة الكمبيوتر. وبإمكان الجنود الذين يستخدمون كاشفات الصوت "مالك " توصيلها بالإنترنت وتجديد قائمة الأصوات تلقائيا".



وأوضح المطورون أن الجندي بالطبع، يمكنه سماع صوت مسيّرة طائرة في الجو. ولكنه يواجه دائما نوعا من الإجهاد والتوتر، ولا يمكنه التعرف على صوت طائرة مقتربة منه وتمييزه عن أصوات أخرى. بينما لا يمكن أن يرتكب كاشف الصوت أي خطأ وسيحذر المقاتل دائما في الوقت المناسب من اقتراب الخطر.



قال مكتب التصميم أن الكاشف الصوتي تم تطويره بنسختين. وإحداهما مصممة لحماية المخابئ والخنادق والمركبات. والأخرى عبارة عن نسخة مصغرة من كاشف الصوت، ويتم تعليقها على سترة مضادة للرصاص. ويوفر الكاشف الصوتي وقتا ثمينا من لحظة اكتشاف الطائرة بدون طيار وحتى هجومها. وقال مكتب التصميم إن هذا الأمر يتيح للأفراد الوقت الكافي للتصرف وتجنب الخسائر الفادحة.