الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يفتتح أعمال المؤتمر الطبي الثالث لجراحة القلب

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية

التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

الخميس، 14-09-2023 10:43 ص

كوريا الجنوبية تعلن أنها لا تزود أوكرانيا بالأسلحة

6502b5b84c59b74d6e597df4


الوكيل الإخباري - صرح الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الوطني لكوريا الجنوبية تشونغ ها كيو بأن سياسة بلاده في الوضع حول أوكرانيا لم تتغير، وسيول لا تزود كييف بالأسلحة.

اضافة اعلان


جاء ذلك في تصريحات لتشونغ ها كيو بمناسبة زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا، حيث أضاف ردا على سؤال عما إذا كانت السلطات لا زالت متمسكة بمسارها، وإمكانية تعديله وفقا للتطورات: "حتى الآن، لم يطرأ أي تغيير على سياسة الحكومة، والتي بموجبها لا يتم توريد الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا".

وكانت السلطات الكورية الجنوبية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها بشأن المناقشة المحتملة المزعومة بين روسيا وكوريا الديمقراطية حول إمدادات الأسلحة. من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تلتزم بعقوبات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إلا أن هناك آفاق في مجال التعاون العسكري التقني.


كما أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية ليس موجها ضد دول ثالثة، ولا يجب أن يثير قلق أحد.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

f0gj43ZM-SEI166840779

السعودية.. وزارة الدفاع تعلن إعدام اثنين من منتسبيها بتهمة الخيانة

6502b5b84c59b74d6e597df4

بينس يكشف عن النصائح التي قدمها له بايدن

6502a73a4c59b74de375e6e5

وفاة أول رئيس لجمهورية مولدوفا

196-103641-magnitude-earthquake-shakes-syria_700x400

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الحسكة في سوريا

6502a3674c59b74de375e6d8

أنقرة: تقرير البرلمان الأوروبي حول تركيا سطحي وغير عادل

أخبار متعلقة
64eec5a34c59b7237613da49

أوربان يؤكد استحالة هزيمة روسيا

image (69)

أوكرانيا: مقاتلات إف-16 ستغير قواعد اللعبة

64e9cf744c59b777811e299b

زاخاروفا: دول أوروبا متورطة في النزاع حول أوكرانيا

64e196a54c59b74b1317a9c5

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا استنفدت قدراتها والنزاع يشارف على الانتهاء

64de047f42360415c27929c1

ستولتنبرغ: لم يتم اتخاذ القرار النهائي بتوريد المقاتلات لأوكرانيا

64dc93114c59b74f6779d2df

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق القرم