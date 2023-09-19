البنتاغون يعلن عن قرب تسليم دبابات "أبرامز" لأوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن دبابات "أبرامز" التي تعتزم الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بها، سيتم تسليمها لقوات كييف قريبا.

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جاء ذلك في افتتاح اجتماع آخر لمجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا في ألمانيا، حيث قال أوستن: "يسعدني أن أعلن أن دبابات (أبرامز-إم1) التي وعدت بها الولايات المتحدة سابقا ستصل قريبا إلى أوكرانيا".



وكانت كييف قد أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا تتوقع أكثر من 10 دبابات "أبرامز" وعدت بها الولايات المتحدة في المستقبل القريب، فيما وعدت الولايات المتحدة بـ 31 دبابة.



وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وذكر لافروف أن الولايات المتحدة و"الناتو" متورطان بشكل مباشر في الصراع بأوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، وإنما كذلك من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا وغيرها.



من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق إن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

RT