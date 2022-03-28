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الإثنين، 28-03-2022 11:39 ص

مسؤول أوكراني: بوتين قد يغير توجهه بعد فشل سقوط كييف

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الوكيل الإخباري-كشف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، عن مخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بعد مضي أكثر من شهر على الحرب في أوكرانيا.


وكتب رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف على "فيسبوك" أن "بعد الفشل في الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة الأوكرانية، يغيّر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن توجهه العملياتي"، مركّزاً على "جنوب وشرق" البلاد.
وأضاف "هناك أسباب للاعتقاد بأنه يمكن أن يفرض خطاً فاصلاً بين المناطق المحتلة وغير المحتلة في بلادنا، في محاولة لإنشاء (نموذج) كوريا الجنوبية والشمالية في أوكرانيا".

وتأتي هذه المواقف في وقت احدثت القيادة الروسية مفاجأة الجمعة بإعلانها "تركيز معظم الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس".

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سكاي نيوز

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