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الأحد، 28-05-2023 12:04 م

مسؤول سابق: زيلينسكي تنتظره مواجهة مع قائد قواته زالوجني

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الوكيل الإخباري - قال المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق أوليغ سوسكين إن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي تنتظره مواجهة مع القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني على السلطة في البلاد.

وتابع سوسكين في قناته على "يوتيوب": "في أي حالة من الأحوال ستكون هناك مواجهة بينهما. إما سياسية أو عسكرية. غالبا ما يحدث هذا، إنه أمر كلاسيكي من هذا النوع".

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وأضاف أن زيلينسكي ينتظره سيناريو العديد من انقلابات الدولة للقرن الماضي، عندما يطيح قائد الجيش أثناء النزاع برئيس الدولة.


وصرح اللواء الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس في مقابلة مع نائب البرلمان الأوكراني غيو ليروس، سابقا، أن المكتب الرئاسي الأوكراني يتجسس على قائد القوات الأوكراني زالوجني خوفا من أن يصبح خطرا سياسيا عليه.

 

RT

 




 

 


 

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