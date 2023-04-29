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السبت، 29-04-2023 02:31 م

كييف ترسل مذكرة احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي

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الوكيل الإخباري - أرسلت أوكرانيا مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن منع استيراد المنتجات الزراعية، بحسب ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو.

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وقال المتحدث: "مثل هذه القيود، مهما كانت الأسباب التي قد تكون مبررة، لا تتوافق مع اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ومبادئ وقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي"، منوها بالأسس القانونية للاستئناف الفوري للصادرات الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا وبلغاريا.


وأعلنت بولندا وهنغاريا في وقت سابق، على خلفية احتجاجات المزارعين المحليين، أنهما ستعلقان استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية التي تدخل السوق الأوروبية بدون رسوم. لتعلن سلوفاكيا فيما بعد أيضا تعليق واردات الحبوب والمنتجات الأخرى من أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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