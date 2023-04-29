زيلينسكي: نسمع تصريحات محترمة من جانب الصين

الوكيل الإخباري - علق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرة أخرى بشكل إيجابي على مكالمة هاتفية أجراها مؤخرا مع رئيس الدولة الصيني شي جين بينغ.



وقال زيلينسكي إن الحديث دار حول وحدة أراضي أوكرانيا "بما في ذلك شبه جزيرة القرم"، وميثاق الأمم المتحدة.

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وقال زيلينسكي أمس الجمعة في مؤتمر صحفي بكييف: "لقد سمعنا من الرئيس الصيني احتراما لكل هذه المبادئ"، مشيرا إلى أن هذا مهم للغاية.



وأضاف زيلينسكي أنه لم يجر حديث مع بكين حول تبادل الزيارات.



كما طلب زيلينسكي - حسب قوله - من شي التأثير على موسكو لتحقيق عودة أسرى الحرب الأوكرانيين.



كان زيلينسكي تحدث يوم الأربعاء الماضي مع الرئيس الصيني عبر الهاتف لأول مرة منذ بدء الحرب قبل أكثر من 14 شهرا.



وكان شي قد التقى من قبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا خلال زيارة دولة لموسكو استمرت ثلاثة أيام في مارس الماضي.

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