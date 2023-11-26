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الأحد، 26-11-2023 11:38 ص

مستشار سابق في البنتاغون: الجيش الروسي قادر على الوصول إلى حدود بولندا لكنه لا يريد ذلك

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الوكيل الاخباري- قال مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور، إن القوات الروسية قادرة على الوصول إلى الحدود مع بولندا لكن ذلك ليس ضمن تطلعاتها، "لأن الروس لا يردون غرب أوكرانيا".

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وكتب مستشار البنتاغون السابق العقيد دوغلاس ماكغريغور عبر شبكة "X": "روسيا لديها قوات قادرة على الوصول إلى الحدود البولندية لكن هذا ليس ما يتطلع إليه الرئيس فلاديمير بوتين.. الروس لا يريدون حكم غرب أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي سكوت ريتر، إنه بعد الفشل المحتوم الذي ينتظر القوات الأوكرانية، قد تفقد أوكرانيا ما يصل إلى 50 بالمئة من أراضيها وأن نظام كييف على وشك الانهيار، والجميع يعي ذلك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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