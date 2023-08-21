الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي يعلن تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن اعتباراً من العام الحالي

شاهد قبل و بعد .. عملية نوعية لشاب بـ " البشير" - فيديو

الداخلية توضح حول طلبات الإقامة بالاردن

وزير الأوقاف: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون لإبعاد وضرب ومضايقات من قوات الاحتلال

جريمة قتل مروعة في اربد

الملكة: "أحلى الأوقات دائما معكم"

اصابات في مشاجرة جماعية عنيفة في طبربور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة أيلول المقبل

الخدمة المدنية: امتحان لموظفين بالقطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية قريبا

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل

الإثنين، 21-08-2023 01:08 م

مصادر: المجلس الانتقالي في النيجر مستعد للإفراج عن بازوم مقابل رفع العقوبات

64e32f044c59b75d6a3b8191


الوكيل الإخباري - ذكرت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي في النيجر أعلن استعداده للإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، مقابل رفع دول "إيكواس" العقوبات عن النيجر.

وقالت مصادر مقربة من المجلس إنه في نهاية المفاوضات مع وفد "إيكواس" بالإضافة للمحادثات التي جرت مع فريق الأمم المتحدة، أعرب المجلس عن استعداده للإفراج عن الرئيس المعزول محمد بازوم مقابل رفع العقوبات عن البلاد المفروضة من قبل مجموعة الإيكواس".

اضافة اعلان


وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طلبت من المجلس العسكري الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وعدم إغلاق باب الحوار قبل مغادرة البعثة إلى نيامي، وقدمت الأمم المتحدة نفس الطلب إلى الاتحاد الإفريقي للوصول لحل للأزمة.


يذكر أن المجلس العسكري في النيجر استولى على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة ببازوم، بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات المسلحة.


وفي وقت سابق، هدد المجلس العسكري بتقديم بازوم للقضاء ومحاكمته بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد في حال تدخلت الدول المجاورة عسكريا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-08-21T130258.583

روسيا تدمّر مسيرتيْن أوكرانيتيْن فوق موسكو وتعطّل الرحلات الجوية

م

البرلمان العربي يدعو لتكثيف الجهود لدعم ضحايا الإرهاب في المنطقة

64e30b774c59b765645f8fcf

مرشح جمهوري: ترامب ليس أهلا للرئاسة بعد انتهاكه الدستور

64e3107b423604775641c9e7

حاكم هاواي: أكثر من ألف شخص في عداد المفقودين

64e30e994236047c900b6272

بايدن يدعو إلى أخذ عاصفة "هيلاري" على محمل الجد

1148467278

مقتل 8 متطرّفين في غارات روسية على إدلب

أخبار متعلقة
64e0539d423604634e0bf775

بوركينا فاسو ومالي تستعدان لمواجهة "إيكواس" في النيجر

64d632d24236041c504842de

اجتماع حاسم قبل التدخل العسكري في النيجر

ligne-de-credit-en-faveur-de-la-bidc_i1920

وسائل إعلام: المجلس العسكري في النيجر يرفض استقبال وفد "إيكواس"

72b25b40-336c-11ee-9217-27b202a39e56

النيجر: المجلس العسكري يغلق المجال الجوي حتى إشعار آخر

النيجر (1)

مجلس الأمن الدولي يدين بشدة الانقلاب في النيجر

000_33PK2RU

بوتين: الوضع في العالم بعيد عن الاستقرار والصراعات طويلة الأمد تتعمق