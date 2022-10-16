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الأحد، 16-10-2022 01:24 م

مصرع 2 وإصابة 26 بانقلاب حافلة باليمن

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الوكيل الإخباري - لقي شخصان مصرعهما وأصيب 26 آخرون في حصيلة أولية، اليوم الأحد، إثر سقوط حافلة ركاب (نقل جماعي) في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، جنوبي اليمن.

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وبحسب موقع " اليمن الآن" الإخباري وقع حادث الانقلاب في طريق جبلي وعر يتخذه المدنيون كخط بديل للخط الرئيسي الذي تغلقه مليشيات الحوثي.


وقال مصدر يمني، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 26 بكسور بالغة لدى سقوط حافلة ركاب في نقيل "ضمران" فجر اليوم بمديرية القبيطة الواقعة بين وحافظتي تعز ولحج.


وأكد المصدر أنه ليس هناك حصيلة نهائية بسبب توزيع جميع المصابين على مستشفيات مدينة الراهدة في محافظة تعز المجاورة .


وأضاف أن الحافلة التابعة لإحدى شركات النقل الجماعي التي تعرضت لأضرار بالغة كانت تقل أكثر من 40 راكبا ما يصعب حصر جميع أعداد المصابين.


بترا


 




 

 


 

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