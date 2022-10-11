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الثلاثاء، 11-10-2022 07:55 م

الأمم المتحدة تعيد 129 إثيوبيا من اليمن

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الوكيل الإخباري-أعلنت الأمم المتحدة إعادة 129 مهاجرا إثيوبيا كانوا عالقين في اليمن إلى بلادهم الثلاثاء، في أول رحلة إنسانية من هذا النوع للعام الجاري.

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وفي بيان لها، أوضحت المنظمة الأممية أن العديد من ركاب الرحلة التطوعية من صنعاء إلى أديس أبابا كانوا قاصرين غير مصحوبين وأفرادا يعانون مشكلات طبية، فيما يعتقد أن نحو 43800 مهاجر، معظمهم من شرق إفريقيا، علقوا في اليمن، ووصل جميعهم تقريبا إلى هذا البلد على أمل السفر شمالا إلى السعودية المجاورة، بالرغم من أن القليل منهم أكمل الرحلة.


هذا وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من 40 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئ اليمن هذا العام حتى الآن، ثلثهم من النساء والأطفال، حيث فر معظمهم من الصراعات المستمرة والمجاعة وأنظمتهم، بما في ذلك الصومال وإثيوبيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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