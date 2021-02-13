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السبت، 13-02-2021 08:50 ص

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات

مصرع 5 من رجال الشرطة بانفجار في أفغانستان

مقتل
من المصدر


الوكيل الإخباري - لقي خمسة من أفراد قوة الشرطة حتفهم،بانفجار استهدف سيارتهم في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار شرق أفغانستان ليلة الجمعة.

وقال قائد شرطة الإقليم فريد مشعل، إن ذلك جاء في وقت استهدف هجوم بسيارة مفخخة مركزا لقوات الأمن في منطقة أرغنداب في إقليم قندهار الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 7 من أفراد الشرطة.

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وقال مشعل "إن مدرسة وعددا من المنازل المجاورة تضررت في الهجوم.
من ناحية أخرى، قالت الشرطة إن ثلاثة مدنيين أصيبوا في انفجار قنبلة زرعت على جانب طريق في مدينة جلال آباد صباح اليوم السبت.


وقالت شرطة ننجرهار إن الانفجار استهدف عربة للشرطة، لكن كل المصابين كانوا من المدنيين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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