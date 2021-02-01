الإثنين 01-02-2021
الوكيل الاخباري

ارادة ملكية بشأن ناصر جودة

قرار لوزير العمل معن القطامين

تنبيه من الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب

وزير الصحة يكشف عن اجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس

تفويض من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

إرادة ملكية سامية

إرادات ملكية سامية

تطبيق أمني للتواصل مع المواطنين عبر الهواتف الذكية

نقابة المخابز تكشف لـ الوكيل أسعار الخبز

التربية لـ الوكيل : غداً سنعلن موعد نتائج التوجيهي

الإثنين، 01-02-2021 04:08 م

وقع بالقرب من عربة مدرعة

نجاة مسؤول أفغاني كبير من هجوم بقنبلة في كابول

هجوم
من المصدر


الوكيل الإخباري - قالت الشرطة الأفغانية إن مسؤولا بوزارة السلام أصيب بجروح طفيفة في انفجار قنبلة بالعاصمة كابول اليوم الاثنين في أحدث سلسلة من الهجمات الأخيرة على أهداف مدنية.

اضافة اعلان
 

وقالت شرطة كابول إن الانفجار الأخير وقع بالقرب من عربة مدرعة كانت تقل خوشنوود نابيزادا المسؤول بوزارة السلام ورئيس تحرير وكالة "خاما برس" المحلية للعمل.


ودانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان الهجوم. وقالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان على موقع "تويتر" إن "الهجوم المستهدف اليوم في كابل ضد مسؤول كبير مشارك في عملية السلام هو حادث مؤسف آخر، يشبه الهجوم على عملية السلام نفسها".


ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المسؤولين الحكوميين يلقون عموما باللوم على متمردي "طالبان"، وهو تكتيك يقول مسؤولون أمنيون كبار ودبلوماسيون غربيون إنه يهدف إلى بث الخوف مع تجنب وقوع خسائر مدنية على نطاق واسع.


واستهدفت التفجيرات في الأسابيع الأخيرة سياسيين ومسؤولين أمنيين ونشطاء حقوقيين وصحفيين.


وتتفاوض "طالبان" والحكومة الأفغانية في قطر للتوصل إلى اتفاق سلام. وقد استؤنفت تلك المحادثات في يناير بعد انقطاع دام نحو شهر. 

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_70d5519661ce5885de7c82b65c22afb7

أردوغان على متن أول حافلة تركية ذاتية القيادة.. فيديو

9D9C63ED-360F-40A0-AA91-4B8C32F5E66A.

تونس.. تهديدات بانتحار جماعي من عاطلين عن العمل

1046480199_0_145_2796_1657_1000x541_80_0_0_ba798d062ee9f7f03f9e5f2c03e34f4d

تصريحات أمريكية عن مقتل خاشقجي تصدم السعودية بـ'قرار مفاجئ'

ط

ظريف: على إدارة بايدن تنفيذ شروط إيران

اغتيال

سوريا.. اغتيال مختار بلدة في ريف درعا - صورة

unnamed

زلزال قوي يضرب جزيرة ليسبوس اليونانية

أخبار متعلقة
طهران

وفد الهيئة السياسية لطالبان يصل إلى طهران

600f8bae4c59b774c3664952

بايدن يؤكد استعداده لمناقشة القضايا الإشكالية مع روسيا