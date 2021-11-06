السبت 06-11-2021
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السبت، 06-11-2021 09:30 م

مصر: إحباط محاولة تهريب مخطوطات أثرية

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الوكيل الاخباري - أحبطت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة ميناء القاهرة الجوي، محاولة تهريب 13 مخطوطة أثرية و 3 لفائف من ورق البردي، وقالب لسك العملة من المعدن عليه طغراء يعود للعصر العثماني ضبطت بحوزة أحد المسافرين".

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، ان المضبوطات تتكون من لفائف من ورق البردي بحالة سيئة من الحفظ، وقالب لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني، ومخطوطات من الفقه الإسلامي والطب الروحاني .

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