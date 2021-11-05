مصر: كشف اثري جديد يعود الى 380-363 قبل الميلاد



الوكيل الاخباري - كشفت البعثة الأثرية المصرية الألمانية، والعاملة بمنطقة آثار المطرية، عن العديد من كتل البازلت والتي تمثل أجزاء من الواجهة الغربية والشمالية لمعبد الملك نختنبو الأول .



ويعود الكشف الاثري الى (380-363 قبل الميلاد)، بالإضافة إلى امتداد للمعبد من الناحية الشمالية ليربط معبد نختنبو بالمحور الرئيسي للمعبد. وجاء هذا الكشف أثناء قيام البعثة بأعمال الحفر الأثري بمركز معبد هليوبليس الكبير في منطقة أثار المطرية وفق ما صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

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