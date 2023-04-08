مصر.. إصابة 16 شخصا في انفجار أسطوانة غاز

الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام مصرية، مساء أمس الجمعة، إن 16 شخصا بينهم أطفال ورضيع، أصيبوا في حريق اندلع بكرداسة في محافظة الجيزة بمصر، عقب انفجار أسطوانة غاز.

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وذكر موقع "صدى البلد" المصري أن غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بسماع دوي انفجار بشارع المشاتل بدائرة مركز كرداسة.



وانتقل رجال الشرطة مدعومين بقوات الدفاع المدني إلى محل البلاغ، حيث تبين أن أسطوانة غاز انفجرت داخل منزل بطابق أرضي من عقار مكون من 3 طوابق.



وأسفر الحادث عن 16 مصابا بحروق وكدمات ونقلوا إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.



وأشار الموقع المصري إلى أن رجال الدفاع المدني يجابهون النيران لمنع امتدادها للمباني المجاورة.



وأوضح في السياق أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

RT