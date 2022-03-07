الإثنين 07-03-2022
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الإثنين، 07-03-2022 10:25 ص

مصر .. إغلاق أحد شوارع النيل والمرور يحدد البديل

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الوكيل الإخباري-تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إزالة الحواجز الخرسانية بمحيط سفارة الإمارات الكائنة بشارع النيل السياحى، مما يستلزم الغلق الكلي بشارع النيل السياحى بالمنطقة المواجهة لسفارة الإمارات واستكمال السير بشارع النيل السياحى اتجاه ميدان الجلاء تقوم بالدخول يساراً لشارع ابن سينا وصولاً حتى شارع الجيزة ثم السير يميناً بشارع الجيزة حتى ميدان النهضة ثم الدخول يميناً بشارع إبن مالك وصولاً حتى شارع النيل السياحى ثم السير يساراً بشارع النيل السياحى بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى اتجاه ميدان الجلاء.

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وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الإثنين الموافق 7/3/2022 حتى الساعة 5 صباحاً نفس اليوم.


ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة الأفراد.

 

اليوم السابع

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