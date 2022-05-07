مصر .. الأوقاف تعلن فتح مسجد ومقام السيد البدوي أمام المصلين والزائرين

الوكيل الإخباري-أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، فتح مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية "المسجد والمقام"، أمام المصلين والزائرين اليوم السبت 7 مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، وباقي المقامات بمحافظة الغربية بدءا من الأحد، كما سيتم اليوم السبت 7 مايو من العاشرة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء، فتح مقام ومسجد سيدى المرسي أبو العباس بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم فتح باقي مقامات الإسكندرية بدءا من الأحد ".



وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري، مؤتمرًا صحفيًّا أمس الجمعة لشرح آليات عودة عمل المساجد إلى حالتها الطبيعية قبل الغلق وعودة الدروس الدينية والمقارئ القرآنية وتنظيم زيارة الأضرحة والمقامات، مؤكدًا أن المصريين استقبلوا هذا الخبر بصيحات التهليل والتكبير والفرحة العارمة ، وهز وجدان المصريين جميعًا ، وهو تعبير طبيعي صادق لكل محب لدينه ووطنه ، وهو مشهد يدرس لهذا الشعب المصري العظيم ، فمصر بلد الإيمان وبلد الإسلام إلى يوم الدين وبلد القرآن وبلد المساجد والمآذن والمنابر ، مؤكدًا أن هذا القرار تم تنفيذه اعتبارًا من اليوم من مسجد السيدة نفيسة ، وسيتم تنفيذ هذا الإجراء في كل المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية بدءًا من يوم الأحد القادم ، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق.

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اليوم السابع

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