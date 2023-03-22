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الأربعاء، 22-03-2023 11:22 ص

مصر تسجل زلزالا على أراضيها

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الوكيل الإخباري- تعرضت مصر لهزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل إن مصر تعرضت لزلزال على عمق كيلو متر، في الساعة الواحدة و9 دقائق و3 ثوان.

وقالت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن مركز الزلزال يقع في المنطقة 24.3863 درجة شمالا، 33.2318 درجة شرقا، بينما المكان: 19 كم أسوان، مصر، والمكان الرئيسي: 47 كم شمال شرق أسوان والعمق: 0.03 كيلو متر.

وفي وقت سابق، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن التنبؤ بالزلازل أمر مستحيل علميا ولا يوجد علاقة سببيه بين حركة الكواكب والزلازل على الأرض، والكواكب نفسها تحدث عليها زلازل، موضحا، أن الزلازل تحدث بكل مكان طوال الوقت سواء في مصر أو غيرها من الدول، لكن مصر ليست على حزام الزلازل.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان، أنه لم تنفجر أي براكين في البحر المتوسط، وشواطئ مصر لن تتعرض لأمواج تسونامي، مضيفا: الهزات الأرضية ليست كلها بسبب الزلازل، فهناك أسباب أخرى مثل الإنشاءات الضخمة وغيرها، ودور المعهد العلمي هو إصدار البيانات الرسمية عند حدوث زلزال فقط ونشر الوعي باستمرار عن ظاهرة الزلازل.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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