مصر تطلب من مواطنيها سرعة مغادرة السودان وعدم السفر إليها "بأي ظرف"

الوكيل الإخباري- طلبت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، من مواطنيها الموجودين في جميع ولايات السودان "سرعة مغادرتها" وعدم السفر للسودان "تحت أي ظرف".



جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها بفيسبوك، ورد فيه: "في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان في إجلاء عدد 18 طالباً وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخراً".



وتابعت: "وقد تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين من المدينة ووصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورسودان وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولاً إلى أرض الوطن".

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وأضافت: "في هذا السياق، تهيب وزارة الخارجية بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكافة الولايات، بما في ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظاً على سلامتهم".

