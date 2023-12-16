السيسي ينعى أمير الكويت ومصر تعلن الحداد 3 أيام

الوكيل الاخباري- نعت مصر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت ، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 86 عاما.



وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية:"ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شؤونها، حكيما في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية.

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وأعلنت مصر وفق البيان، "الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، ونسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان".