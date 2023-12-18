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الإثنين، 18-12-2023 12:51 م

مصر تستعد للإعلان رسميا عن رئيسها للسنوات الـ6 القادمة

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الوكيل الاخباري- تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، في تمام الساعة 2 ظهرا من أجل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.

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يأتي ذلك بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلق أي طعون من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة.

يذكر أن عددا من اللجان العامة، قد أعلنت نتائج فرز تصويت المصريين لاختيار رئيس الجمهورية المقبل، حيث أظهرت المؤشرات الأولية تقدم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وحصوله على نسبة تتخطى الـ 90% بينما تفاوت ترتيب المرشحين الآخرين.

وسيؤدي الرئيس الجديد القسم في 3 أبريل 2024 استنادا للمادة 241 من الدستور، حيث يكون الرئيس الفائز في انتخابات 2018 قد أكمل مدة الست سنوات.

 




 

 


 

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