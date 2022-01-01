السبت 01-01-2022
الوكيل الاخباري

34.4 مليار دينار اجمالي الدين العام حتى نهاية أيلول الماضي

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وزارة التربية تحسم الجدل حول خصخصة التعليم في الاردن

الحكومة تقدم 454 ألف دينار للايتام والمحتاجين - تفاصيل

العقبة تسجل أعلى هطول مطري - تفاصيل

تفاصيل جديدة حول وفاة طبيبة شهيرة واصابة زوجها بعمان - صور

رصد 550 شائعة انتشرت خلال 2021 في المملكة

الامن العام : غرق طفلين داخل بركة زراعية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والمحاسنة والحلبي والعمرو

مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي

السبت، 01-01-2022 12:29 م

مصر.. تعطيل الدراسة ب5 محافظات بسبب الطقس

1-1490497


الوكيل الإخباري-أعلنت عدد من محافظات مصر تعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجويّة، بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد من طقس سيء يسود البلاد لمدة 4 أيام.

وتمر مصر حاليًّا بمنخفض جوي يتسبب في اضطراب بحالة الطقس وصل ذروته الجمعة، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، فيما توقّعتْ هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تشهد البلاد، السبت، استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

اضافة اعلان


ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.


ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.


وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجويّة المصرية فإنَّ مناطق شمال الصعيد ستشهد أمطارًا متوسطة على فترات متقطعة.


ويشير البيان إلى أنّه "قد تصل الأمطار للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة".


تعطيل الدراسة


وأعلنت محافظة البحيرة تعطيل الدراسة، السبت، في جميع المدارس الحكومية والخاصّة والمعاهد الأزهرية، باستثناء مديري المدارس وأطقم العمل طبقًا للحاجة إليهم.


فيما أعلن محافظ الدقهلية تعطيل الدراسة لجميع طلاب التعليم عدا الجامعي نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة.


وقرر محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

 

بينما أصدر محافظ الغربية، قرارًا بتعطيل الدراسة، السبت، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصاً على سلامة الطلاب، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.


فيما قرر محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، تعطيل الدراسة، السبت، فقط للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين، والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.


حالة الطوارئ

وأعلنت جميع المحافظات المصرية رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر معدات داخل الشوارع والمساكين بشتى المدن والمراكز لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية.


على جانب آخر، نشرت إدارات المرور المصرية سيارات إغاثة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات لرصد أي حالات زحام مروري تحسبًا لهطول الأمطار.


وحذّرت إدارة المرور من السرعات الجنونية على الطرق السريعة تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين وضرورة السير بسرعات منخفضة.


سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9bc6a879-3679-4386-b4b2-0162b56a2451

تفتيش البضائع الأوروبية على الحدود البريطانية يدخل حيز التنفيذ

thumbs_b_c_e6897ab32107fb96ef71137644020eb4

العراق.. وفاة 5 مدنيين في انفجار لغم أرضي بالبصرة

7

صاعقة تضرب حقلا غازيا في ايران

1-1161354

الجيش الأوكراني: مقتل جندي في اشتباكات مع الانفصاليين الموالين لروسيا

67175412378a1a67bbcbbcc9bbe573f0

فرنسا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي من سلوفينيا

61cc2f0f4c59b7287f535afd

سوريا.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات لخارج البلاد

أخبار متعلقة
جميد-مصري-1-768x470

السلطات المصرية تكشف حقيقة "الجميد" المصنع من الدهان.. وتؤكد عدم تصديره - فيديو

منخفض-جوي-يضرب-مصر-يتسبب-في-تقلبات-جوية-وأمطار-1

تحذير من تقلبات جوية في مصر الخميس المقبل

IMG-20171019-WA0006

مصر تطلق وثيقة للتأمين على العاملين بالخارج اعتبارا من 1 يناير 2022

20210210143845864

مصر تدين هجوما للحوثيين على السعودية

61c4f5a8423604253a20d6be

مصر تسجل 10 وفيات و 883 إصابة بفيروس كورونا

61c4741c4236044014561499

السيسي يصدر تعليمات للجيش المصري