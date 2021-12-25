السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

خبير أوبئة :أوميكرون سيصبح المتحور السائد في المملكة

آخر تطورات المرتفع الجوي السيبيري الذي يؤثر على المملكة

الدوريات الخارجية تحذر

إدارة الأزمات : إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين الأحد

بالفيديو حريق محل ألبسة في مرج الحمام

الكرك: شكاوى من الانتشار العشوائي للبسطات بالشوارع

وفيات السبت 25-12-2021

وفاة و4 اصابات بتدهور مركبة على طريق الرويشد

الحكومة تخصص 463 ألف دينار لمشروع إنشاء و تشغيل المفاعل النووي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

السبت، 25-12-2021 10:45 ص

مصر تدين هجوما للحوثيين على السعودية

20210210143845864


الوكيل الإخباري-دانت مصر الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، الذي أسفر عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون.

اضافة اعلان

 

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، عن "وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي وتهديدا سافرا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد البيان على موقف مصر الثابت من دعم السعودية "لما تتخذه من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها الشقيق، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومى بالبلدين".

وتقدمت مصر، حكومة وشعبا، بخالص التعازى والمواساة إلى المملكة العربية السعودية ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2018-636605270287104708-710

الرئيس المصري يفتتح مشروعات جديدة في محافظات الصعيد

20186191448584817U

وفاة 16 مهاجراً في غرق قارب قبالة سواحل اليونان

61c689ac4c59b7275779f218

شركات الطيران تلغي آلاف الرحلات الجوية عالميا بانتشار أوميكرون

164041933161082700

بريطانيا تؤكد موقفها من حكومة الوحدة الليبية

61c6ddbf42360468c04f367b

وقف عمل سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية جراء تفشي كورونا

61c6d77d42360456e0157f72 (1)

الجامعة العربية تصدر بيانا حول تطورات الأوضاع في ليبيا

أخبار متعلقة
السعودية 2

التحالف العربي: إحباط هجوم جوي على مطار أبها السعودي

Almahriah2021-09-15-446450

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها

سلمان 2

ماكرون يصل إلى السعودية

سماء

السعودية تشهد ظاهرة فلكية مساء اليوم

جورج

قرداحي عن قرار استقالته: فعلت الصواب في الوقت الصحيح

حفاظاً-على-الاستقرار..-السيسي-يجب-التوصل-لاتفاق-بشأن-22سد-النهضة22-780x470

أزمة سد النهضة.. السيسي يحذر من فرض الأمر الواقع