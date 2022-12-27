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الثلاثاء، 27-12-2022 07:30 ص

مصر.. زلزال بقوة 5 درجات في جنوب سيناء

زلزال


الوكيل الاخباري - أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية (مرصد حلوان) في مصر، حدوث زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، في محافظة جنوب سيناء الواقعة شرقي مصر، بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

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وقال المعهد في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن محطات الرصد التابعة له "سجلت هزة أرضية على بعد 26 كيلومترا جنوب غرب الطور"، في جنوب سيناء.
وأوضح المعهد أن الزلزال حدث في الساعة الثانية و11 دقيقة صباح الثلاثاء بالتوقيت المصري.


وقال في بيان: "ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".


وأفادت تقارير صحفية مصرية أن سكان القاهرة وعدد من المحافظات شعروا بالزلزال.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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