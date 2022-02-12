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السبت، 12-02-2022 11:03 ص

مصر.. غرق 4 صيادين في أبو قير شرقي الإسكندرية

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الوكيل الإخباري-لقي أربعة صيادين مصرعهم غرقا في منطقة أبو قير شرقي الإسكندرية وعثر على جثة أحدهم بعد صلاة الجمعة، فيما لا يزال البحث جاريا عن الثلاثة الآخرين.

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وقال الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير في الإسكندرية إنه أرسل فريقا من الغواصين المتطوعين، فور تلقي بلاغ من الأهالي بالواقعة.


وذكر موقع "صدى البلد" المصري أن جثمان أحد الضحايا ظهر بمنطقة المعدية بمحافظة البحيرة على بعد حوالي 10 كم من مكان الغرق ولا يزال البحث جاريا عن الثلاثة الآخرين.


وأضاف المالحي أن الرياح الشديدة وأمواج البحر العالية، والصخور، والرؤية المنخفضة، أدت إلى صعوبة البحث عن الجثامين الثلاثة المتبقية، مرجحا سبب انقلاب المركب نتيجة لارتفاع الأمواج.


وأشار إلى أن عمق البحر في مكان الغرق يتراوح بين 10 إلى 13 مترا وأن الرؤية في المكان صعبة.


وأكد أنه تم إبلاغ فريق الإنقاذ النهري بالإسكندرية من أجل تكثيف البحث، حيث من المتوقع أن تبتعد الجثث عن موقع انقلاب القارب بسبب الرياح.

 

روسيا اليوم

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