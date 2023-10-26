مصر وروسيا تناقشان وقف التصعيد في غزة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والسفير المصري نزيه ناجاري ناقشا وقف تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الوضع في سوريا وليبيا.



ووفقا للبيان فقد استقبل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين سفير مصر في موسكو نزيه النجاري بناء على طلبه، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن والأمم المتحدة، وقد تم إيلاء اهتمام خاص للنظر في التدابير المتخذة ضمن جهود الأمم المتحدة لوقف تصعيد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك في سياق استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لحماية الشعب الفلسطيني في 26 أكتوبر.

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يُشار إلى أن الاجتماع استعرض أيضا التطورات في ليبيا فيما يتعلق بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والوضع في سوريا، وبشكل عام مناقشة التوترات العامة والهجمات الجوية التعسفية التي تشنها إسرائيل.

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

RT