الجمعة 27-10-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي: إسرائيل بدأت للتو شن حرب برية على غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

الحدود الجنوبية في لبنان تشهد تصعيداً خطيراً

الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة

بيان صادر عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

عجلون: مطالب شبابية بتنفيذ مشاريع تنموية تسهم بالتشغيل

نقابة الصحفيين تدعو الزملاء للمشاركة بفعاليتها تجاه الأشقاء في غزة

ماكرون يطالب بـ هدنة إنسانية في غزة

أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة لا يغتفر

عاجل

قصف عنيف على غزة وانقطاع تام للاتصالات

الخميس، 26-10-2023 11:34 ص

مصر وروسيا تناقشان وقف التصعيد في غزة

653a22374c59b706a63b8e94


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والسفير المصري نزيه ناجاري ناقشا وقف تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الوضع في سوريا وليبيا.

ووفقا للبيان فقد استقبل نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين سفير مصر في موسكو نزيه النجاري بناء على طلبه، وتم تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الراهنة المدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن والأمم المتحدة، وقد تم إيلاء اهتمام خاص للنظر في التدابير المتخذة ضمن جهود الأمم المتحدة لوقف تصعيد العنف في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما في ذلك في سياق استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة لحماية الشعب الفلسطيني في 26 أكتوبر.

اضافة اعلان


يُشار إلى أن الاجتماع استعرض أيضا التطورات في ليبيا فيما يتعلق بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والوضع في سوريا، وبشكل عام مناقشة التوترات العامة والهجمات الجوية التعسفية التي تشنها إسرائيل.

 

ويشهد الوضع الإنساني في غزة كارثة غير مسبوقة بلغت معه المنظومة الصحية مرحلة هي الأسوأ في تاريخها.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653ba2b14c59b7287d27333e

لوكسمبورغ تدين موقف هنغاريا الرافض لمساعدة أوكرانيا

653ba8c84c59b7369648c2e8

لواء مصري: مصر لن تتحرك عسكريا إلا بهذه الحالة

653bb82b4c59b744433c8b7d

الدفاع الروسية تعلن القضاء على آلاف الجنود الأوكران وإسقاط 208 مسيرة خلال أسبوع و31 مقاتلة للعدو

653b9ddb4c59b723f811f9e2

بوتين يوجّه بكشف طرق تهريب الأسلحة من أوكرانيا إلى روسيا

653b8dc54c59b7257d23bbfc

الكرملين: روسيا لن تنخرط في القتال على خلفية الضربة الأمريكية في سوريا

مم

القوات المسلحة المصرية تصدر بيانا حول حادثة طابا

أخبار متعلقة
652551dc4236040ab56baa9e

زاخاروفا: روسيا مستعدة للمساهمة بكل السبل للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل وفلسطين

6522b1c842360466cf5c0ef4

الخارجية الروسية: لافروف يجتمع مع أبو الغيط في موسكو غدا

364868

واشنطن تبدي قلقها بعد إصدار كراكاس مذكرة توقيف بحق خوان غوايدو

353030

قراصنة صينيون سرقوا 60 ألف رسالة إلكترونية من الخارجية الأميركية

1058696295_294_0_2342_2048_1920x0_80_0_0_307dcc94f8765450972a4bf0ea3cd830

زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدتا في الهجوم على سيفاستوبول

000_33J63ME

روسيا تضيف 23 بريطانيا جديدا إلى قائمة العقوبات