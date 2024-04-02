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الثلاثاء، 02-04-2024 09:43 ص

مصر .. وزارة الزراعة تستأنف تصدير البصل

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الوكيل الإخباري- كشفت مصادر لجريدة "المال" المصرية قرار الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والصناعة في استئناف تصدير البصل.

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وأضافت المصادر أن القرار الجديد بالاستئناف صدر وهو بالإشارة الى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 501 المشار إليه.


وجاء القرار كالتالي: "نحيط سيادتكم علما أنه تم انتهاء العمل بالقرار بتاريخ 31-03-2024 أخر يوم في حظر التصدير وبناء على ما ورد بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 1897 بتاريخ 1-04-2024".


وكشفت المصادر أنه لا توجد أي قيود حاليا على تصدير البصل ولا مانع من استئناف التصدير على أن يقتصر التصدير على المزارع المكودة والمعتمدة من الحجر الزراعي.


وكشف مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تصريحات سابقة أن الصنف الذي يتم تصديره في البداية هو صنف أبصال الفتيل وهو ما يطلق عليه شعبيا بالبصل الأبيض وهو منزرع بشكل خاص في محافظة المنيا وأجزاء منه منزرعة في الشرقية والبحيرة.


وأضاف المصدر أن الأنواع الأخرى مثل البصل الأصفر والأحمر سيتم تصديره عقب الصنف الأول لتأخرهما في النضج حيث سيتم البدء في حصادهما في النصف الأخير من أبريل حتى مايو ويونيو المقبلين بالتزامن مع حصاد القمح بينما تم حصاد الصنف الأول منذ أكثر من شهرين.


وأوضح أن الفترة الماضية تشهد استقرارًا في أسعار البصل ويسجل البصل الأحمر القديم 30 جنيهًا والجديد 18 جنيهًا والبصل الأبيض 12 و15 جنيهًا في الأسواق.
وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن مساحة البصل المنزرعة العام الجاري فاقت 300 ألف فدان ومن المتوقع أن يتم البدء في التصدير مطلع الشهر المقبل.

RT



 




 

 


 

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