الأحد 14-01-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23968 شهيداً

الأرصاد: المناطق الشمالية أعلى معدل هطول مطري خلال 72 ساعة الماضية

إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود الشمالية اللبنانية

قرار عاجل من رئيس الوزراء

قوات الاحتلال تنسحب من مناطق وسط قطاع غزة

إرادة ملكية بترفيع قضاة شرعيين - اسماء

عائلة أردنية تتعرض للدهس وتفقد أحد أطفالها في عمان

الملكة: أهل غزة يعدون كل لحظة تمر في انتظار انتهاء هذا الكابوس المروع

إعلام إسرائيلي: انفجار قوي في خليج حيفا

إجراءات قانونية بحق المعتدين على الغابات بهدف التحطيب

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 23968 شهيداً

الأحد، 14-01-2024 12:42 م

مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات تركية لصالح قطاع غزة

17281193110770202310141214541454


الوكيل الإخباري - استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرة مساعدات تركية لصالح قطاع غزة تحمل على متنها 46 طنا من المساعدات الإغاثية مقدمة من منظمة الهجرة الدولية.اضافة اعلان


وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه جرى تفريغ شحنة المساعدات ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 تشرين الأول الماضي وحتى الآن بلغ 484 طائرة من بينها 394 طائرة حملت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 90 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65a3c24a4c59b762f25f8aab

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر 800 جندي خلال يوم

0010

إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود مع لبنان

جيش اس

إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود الشمالية اللبنانية

65a3b4744c59b769487a078f

الدفاع اليابانية تقوم بتحليل رحلة صاروخ أطلقته كوريا الشمالية

65a3a782423604124d67953e

بوتين يؤكد سعادته بزيارة تشوكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا

كك

سفير إيران بالأمم المتحدة يحذر من العدوان على اليمن

أخبار متعلقة
659af8f9423604122770403b

"واشنطن بوست": إسرائيل لن تكون لها اليد العليا إذا شنت عملية واسعة ضد لبنان

1000

بيان صادر عن قناة الجزيرة

01

قريبا.. قوة بحرية أوروبية جديدة لحماية الملاحة في البحر الاحمر

010

البنتاغون: حاملة الطائرات فورد عائدة من شرق المتوسط

٩

ايران: عمليات الاغتيال الإسرائيلية تهديد للسلام وأمن الدول

615c878942360416850cce09

أول تعليق من رئيس الحكومة اللبنانية على انفجار الضاحية الجنوبية في بيروت