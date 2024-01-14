مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات تركية لصالح قطاع غزة

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كيل الإخباري -

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استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرة مساعدات تركية لصالح قطاع غزة تحمل على متنها 46 طنا من المساعدات الإغاثية مقدمة من منظمة الهجرة الدولية.وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه جرى تفريغ شحنة المساعدات ونقلها إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر بوابة ميناء رفح البري بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 تشرين الأول الماضي وحتى الآن بلغ 484 طائرة من بينها 394 طائرة حملت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية بجانب 90 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.