الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بلجيكا.. مظاهرة للتضامن مع فلسطين

صفارات إنذار بسديروت وسرايا القدس تقصف غلاف غزة

الامن العام : وفاة و4 اصابات بحادث سير في معان

وفاة واصابات بحادث سير في اربد

هاغاري: نعمل في أجواء لبنان بكل حرية وسهولة

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا هدفا حيويا في مدينة حيفا بصاروخ "الأرقب"

النجار تنعى الشاعر محمود فضيل التل

مذكرة تفاهم بين الهاشمية وشركة سواعد لتعزيز فرص تشغيل الطلبة

بيان صادر عن قناة الجزيرة

لحظة نسف الاحتلال مربعا سكنيا كاملا بخان يونس - فيديو

عاجل

القناة 12 الإسرائيلية: تدهور الحالة النفسية لنحو نصف الإسرائيليين

الأحد، 07-01-2024 11:28 م

"واشنطن بوست": إسرائيل لن تكون لها اليد العليا إذا شنت عملية واسعة ضد لبنان

659af8f9423604122770403b


الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "واشنطن" في تقرير أن إسرائيل ستواجه صعوبة في أن تكون لها اليد العليا في صراع الشرق الأوسط إذا شنت عملية واسعة النطاق ضد لبنان.

اضافة اعلان

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر واستنادا لمعلومات استخباراتية أمريكية أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذروا في محادثات شخصية، السلطات الإسرائيلية في أكثر من مناسبة من التصعيد على الحدود مع لبنان.


وقالت الصحيفة إنه استنادا إلى بيانات من وكالة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية، والتي تشير إلى أنه "سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن يحقق انتصارا"، لأنه سيتعين عليه توزيع الموارد العسكرية على عدة جبهات، مع أخذ في الاعتبار الوضع في قطاع غزة، بل وأكثر من ذلك إشراك سلاح الجو، الذي هو بالتالي "مرهق".


وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر أنه منذ بداية تفاقم الوضع في الشرق الوسط، تدرس إسرائيل إمكانية توجيه ضربة وقائية لـ"حزب الله" اللبناني ويمكنها نقل القوات المنسحبة من غزة إلى الشمال بعد أن "تستريح وتستعد لهجوم" لتبدأ "مرحلة جديدة من العمليات العسكرية".


وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تعمل على ثني الدولة العبرية عن ذلك بسبب مخاوف من أنها ستجر إيران، وكذلك الجماعات الأخرى، إلى الصراع، وتجبر واشنطن على اللجوء إلى "رد عسكري إلى جانب إسرائيل".


في الوقت نفسه، وفقا لمصادر فإن "حزب الله" ليس راغبا بتصعيد التوتر مع إسرائيل وزعيمه حسن نصر الله يرغب في تجنب حرب كبرى.


وفي محادثة مع السلطات الإسرائيلية، أعرب مسؤولون أمريكيون، بحسب ما نقلت الصحيفة، عن استيائهم من هجمات إسرائيل على مواقع الجيش اللبناني، الذي تدعمه الولايات المتحدة.


ونفذت إسرائيل 34 غارة من هذا النوع منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا للمخابرات الأمريكية، لكن المسؤولين في إسرائيل أشاروا إلى أن الهجمات كانت غير مقصودة.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
659af89d4c59b76ef00541cf

الجيش الإسرائيلي يعترف بنجاح "حزب الله" في إلحاق أضرار بالقاعدة الجوية في ميرون

oeE1vjR2hhLjGI0gZd23eNof6ShGvbOi63KD1nDQ

هاغاري: نعمل في أجواء لبنان بكل حرية وسهولة

1000

بيان صادر عن قناة الجزيرة

659aa7d54c59b777d33374f9

الإمارات تنضم إلى مشروع محطة الفضاء القمرية الدولية

659a90d24c59b779f416aba3

كوريا الشمالية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على ساحلها الغربي

659a90004c59b7071672fde2

تعرّض قاعدة تل بيدر الأمريكية شمال شرقي سوريا لهجوم بالمسيرات

أخبار متعلقة
65995698423604109315a7ed

بوريل يبحث مع ميقاتي وبري الأوضاع في غزة وجنوب لبنان

WhatsApp Image 2023-12-31 at 3.55.18 PM

نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال

unifil-lebanon

"اليونيفيل" تحذر من اتساع دائرة الحرب في المنطقة

image (13)

ما هو شرط إسرائيل لإنهاء التوترات على الجبهة اللبنانية؟

446562

المصريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والسيسي يتجه للفوز بولاية ثالثة

657483484c59b765e57fb9e3

زاخاروفا: الظروف لم تنضج بعد للسلام في أوكرانيا