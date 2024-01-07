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الأحد، 07-01-2024 09:34 م

بيان صادر عن قناة الجزيرة

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الوكيل الاخباري - أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية اغتيال الزميلين الصحفيين حمزة الدحدوح نجل مراسلها في غزة، وائل الدحدوح، ومصطفى ثريا، وإصابة الصحفي حازم رجب إصابة بالغة في قصف إسرائيلي شمال رفح جنوبي قطاع غزة.

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وقالت شبكة الجزيرة في بيان لها اليوم، إن اغتيال الزميلين مصطفى وحمزة اللذين كانا في طريقهما لتأدية عملهما في القطاع، يؤكد من جديد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية واللازمة بحق قوات الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب.


وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت على استهداف الزميل وائل الدحدوح وعائلته بشكل ممنهج، حيث استهدفت عائلته واستشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده في تشرين الثاني الماضي، كما تم استهداف وائل وزميله المصور الشهيد سامر أبو دقة في كانون الأول 2023".


وقالت شبكة الجزيرة إن "اغتيال نجله حمزة خلال الشهر الجاري، ليؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تصميم القوات الإسرائيلية على الاستمرار في هذه الاعتداءات الغاشمة ضد الصحفيين وعائلاتهم بهدف ثنيهم عن أداء مهمتهم، وبما ينتهك مبادئ حرية الصحافة ويقوّض الحق في الحياة".


وتابع البيان: "وإذ تدين الجزيرة بأشد العبارات هذه الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والإعلاميين في غزة، فإنها تؤكد أن هذا التوجه الإسرائيلي يستدعي التوقف والانتباه، ويتطلب تدخلا فوريا من المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وفعالة، ووضعها في مقدمة الأولويات".


وقالت شبكة الجزيرة إنها "تحث المحكمة الجنائية الدولية، والحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة على محاسبة إسرائيل على جرائمها الشنيعة وتطالب بإنهاء استهداف وقتل الصحفيين".

 

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