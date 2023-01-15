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الأحد، 15-01-2023 10:22 ص

مطالبة زيلينسكي الدول الأخرى بتوريد الدبابات تثير الامتعاض في بلغاريا

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الوكيل الاخباري- أثارت مطالبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الدول الأخرى، بتسليم الكثير من الدبابات لبلاده وخاصة من طراز "ليوبارد"، امتعاض قراء الموقع البلغاري "فاكتي".

وقال أحد القراء: "لدينا في حديقة الحيوانات في بورغاس اثنان من الفهود (ليوبارد) وكذلك 4 عنزات وثلاثة من طيور التدرج. يجب أن يصوت البرلمان على إرسالها إلى أوكرانيا".  

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وكتب آخر: "إنقاذ الناس لا يدخل بتاتا في خطط الناتو. الحلف يصر على تمديد النزاع وتأجيجه بشكل دوري، لأن الغرب يجني المال الكبير بفضل النزاع، وستبقى ديونهم وقروضهم تكبل الأوكرانيين إلى الأبد".

وقال ثالث: "يجب عليهم سؤال الناخبين عن أي تبرعات لأي كان. هذه أموال دافعي الضرائب في نهاية المطاف".

وتابع قارئ رابع: "مهما كانت المعدات التي ستقومون بإرسالها، ستتحول لاحقا إلى حديد خردة محطم".

وقال مستخدم خامس: "زيلينسكي هذا يذكرني بالمحرضين الشيوعيين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي أنجي دودا إن بلاده ستزود أوكرانيا بدبابات ليوبارد، بينما وعد نظيره الليتواني جيتاناس نوسيدا بتوريد أسلحة وذخيرة مضادة للطائرات إلى سلطات كييف.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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