الأحد 08-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية يكشف للوكيل كواليس صادمة عند ضبط متسولين

السودان: 57 إصابة جديدة بكورونا

شارع لا يصلح للاستخدام البشري في الزرقاء

بنك الدم للوكيل : يمكن لمصابي كورونا التبرع بالدم ومناشدة للأردنيين - فيديو

أسعار الذهب الأحد 8/11/2020

وفيات الأحد 8/11/2020

المملكة على موعد مع أمطار غزيرة اليوم

محافظ اربد للوكيل : لا نية لعزل مناطق جديدة في المحافظة

نقيب المدارس الخاصة للوكيل : لا يجوز فصل الطالب لعدم دفعه الرسوم المدرسية

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : 230 مريضا بكورونا في المستشفى منهم 35 بحالة حرجة




الأحد، 08-11-2020 11:20 ص

معلومات وتفاصيل عن السيدة الأولى الجديدة للبيت الأبيض

eba9b452a96d0b65a8a6791b22105532


الوكيل الاخباري - تخطط السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية، جيل بايدن، الاحتفاظ بوظيفتها بعد انتقالها إلى البيت الأبيض، حيث ستواصل عملها كأستاذة جامعية للغة الإنجليزية.

اضافة اعلان
 

وكما ذكر موقع "يو إس أي توداي" الأميركي، فإن جيل بايدن البالغة من العمر 69 عاما حاصلة على أربع شهادات جامعية بما فيها دكتوراه في التربية من جامعة ديلاوير، وقد واصلت التدريس بكلية مجتمع فرجينيا الشمالية خلال السنوات الثماني التي كانت فيها سيدة ثانية، وعملت عن قرب مع السيدة الأولى آنذاك ميشيل أوباما.


ووفق كاثرين جيليسون، المتخصصة في تأريخ حياة السيدة الأولى بالولايات المتحدة بجامعة أوهايو، فإن جيل ستمثل حالة نادرة بين ساكنات البيت الأبيض، إذ لم يكن يسمح لهن بأن يعشن مثل غالبية النساء الأميركيات فيما يتعلق بالعمل.


من جانبها وصفت أنيتا ماكبرايد ، التي كانت مديرة مكتب السيدة الأولى السابقة لورا بوش، ومساعدة الرئيس جورج دبليو بوش، وتدير حاليا مبادرة السيدات الأوائل لأميركا، بأن جيل تمثل "رياح التغيير في الولايات المتحدة".

 

ويرى محللون أن التعليم سيكون على قائمة أولويات السيدة الأولى نظرا لخلفيتها العلمية، هذا إلى جانب إيلاء مزيد من الاهتمام بعائلات العسكريين، والتوعية بمرض السرطان بعد خسارة بو ابن جو بايدن، والذي كان مصابا بسرطان الدماغ.


وأصّرت جيل في أكثر من مناسبة على مواصلة العمل بميدان التدريس، حيث قالت في مقابلة مع برنامج "سي بي إس صنداي مورنينغ" في أغسطس الفائت: "أحب التعليم. إذا وصلنا للبيت الأبيض فسأواصل التدريس. أريد من الجميع أن يقّدروا المعلمين، وأن يعرفوا مساهماتهم، ويحترموا هذه مهنة التعليم أكثر".


جدير بالذكر أنه وباستثناء هيلاري كلينتون التي شغلت لفترة منصب عضو في مجلس الشيوخ بنهاية ولاية زوجها، ستصبح جيل أول سيدة أولى تواصل مسيرتها المهنية.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

اليابان تعلن رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد

13540a6b-6ea4-4048-9183-709da1067ea2

تفاصيل مؤثرة بحياة جو بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان

INAF_20201107095237759

ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟

AFP_1VX5KI.0

صورة معبرة .. الكشف عن هوية من أبلغ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

20201105-1604538590703-original

فوز جو بايدن يعيد للبيت الأبيض حيوانا أليفا غاب عنه لسنوات

43c3be2e-fae5-426e-b17d-726daf9de19b

الكشف عن أول قرارات بايدن بعد توليه الرئاسة الأمريكية رسميا

أخبار متعلقة
5fa797804236042ecd7e9efd

أكثر الكلمات التي لامست قلوب الأمريكيين في خطابي بايدن وهاريس

لجوء

انتعاش آمال طالبي اللجوء بعد فوز بايدن

هاريس

نائب بايدن : أنا الأولى ولن أكون الأخيرة

جارد

سي إن إن : صهر ترامب دعاه للاعتراف بنتائــج الانتخابات

با

وسائل إعلام أميركية : نتائج أولية تظهر تقدم بايدن

اقتراع

النتائــج الأولية للانتخابات الأميركيـــة