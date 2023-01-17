الثلاثاء 17-01-2023
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الثلاثاء، 17-01-2023 09:09 ص

مفقودون جراء انفجار ناقلة نفط في تايلاند

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الوكيل الاخباري- فقد 8 عمال بعد انفجار ناقلة نفط في حوض لبناء السفن على نهر ماي كلونغ في منطقة موانغ غرب العاصمة بانكوك صباح اليوم الثلاثاء، حسب وسائل إعلام .

وقال صحيفة "بانكوك بوست" إن حريقا اندلع في البداية بالناقلة Smooth Sea 22، قبل أن تنفجر. وكانت الناقلة تخضع لأعمال صيانة دورية، وخزاناتها خالية.

وحسب الصحيفة، فإن دوي الانفجار كان مسموعا ومحسوسا حتى على بعد عدة كيلومترات من موقع الحادث. ولحقت أضرار بعدد من المباني وتحطمت النوافذ في بعض المنازل بالمنطقة.

وقالت السلطات في وقت لاحق إنه تم احتواء الحريق، وفتحت تحقيقا في سبب الحادث.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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