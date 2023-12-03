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الأحد، 03-12-2023 10:55 ص

مقتل سائح ألماني بوسط باريس

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الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، إن مهاجماً قتل سائحاً ألمانياً في هجوم بسكين وسط العاصمة باريس .

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وأضاف الوزير، أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم بعد الاعتداء عليهما بمطرقة.
وأضاف: «ألقت الشرطة القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس... لقي شخص حتفه وأصيب اثنان ... يرجى تجنب المنطقة».


وقال الوزير إن المهاجم مدرج على قائمة المراقبة للأجهزة الأمنية الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.


يأتي الحادث الذي وقع مساء السبت في وسط باريس قبل أقل من ثمانية أشهر على استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية. وقد تثير تلك الواقعة تساؤلات حول الوضع الأمني خلال الحدث الرياضي العالمي.

 

الشرق الاوسط


 




 

 


 

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