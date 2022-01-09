مقتل ستة مسلحين في عملية أمنية جنوب غربي باكستان

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات الباكستانية عن مقتل ستة مسلحين خلال عملية أمنية نفذتها إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم بلوشستان، جنوب غرب البلاد.

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ونقل راديو باكستان الرسمي عن المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، اليوم الأحد، قوله إن الإدارة نفذت عملية أمنية أسفرت عن مقتل ستة مسلحين في مدينة كويتا عاصمة الإقليم، موضحا انه جرى العثور على مخبأ تابع للمسلحين يحتوي على أسلحة وذخائر خلال العملية.



وتقوم قوات الأمن والجيش في باكستان على تنفيذ عمليات أمنية بمختلف مناطق البلاد لمطاردة الجماعات المسلحة.

بترا