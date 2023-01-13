الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 04:28 م

مقتل ضابط بعد تعرضه للطعن في العاصمة المجرية

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الوكيل الإخباري - لقي ضابط شرطة حتفه في العاصمة المجرية بعد تعرضه للطعن من قبل مهاجم مع ضابطين آخرين أثناء الاستجابة لبلاغ عبر الهاتف، حسبما ذكرت الشرطة المجرية اليوم الجمعة.

وتلقت الشرطة اتصالا في وقت متأخر من يوم الخميس مفاده أن رجلاً كسر باب شقة مجاورة في الحي الحادي عشر في بودابست وكان يحاول الدخول.

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حاول الضباط الذين استجابوا للاتصال اعتقال الرجل عندما هاجمهم، وطعن ثلاثة ضباط وهرب إلى الشارع.


وقالت إدارة شرطة المدينة إن أحد الضباط أطلق رصاصة تحذيرية ثم أطلق النار على الرجل الهارب في ساقه. بعد ذلك تم احتجاز الرجل ونقله إلى المستشفى مع الضباط الجرحى.


وتوفي أحد الضباط، وهو سيرجنت ميجور يبلغ من العمر 29 عامًا في شرطة المنطقة 11 في بودابست، متأثرًا بجراحه في المستشفى، وفقًا لبيان للشرطة.

 

البيان

 




 

 


 

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