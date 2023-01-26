الدفاع الروسية: إسقاط طائرة "سو-25" وتدمير أربعة أنظمة M777 أمريكية

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز M777 وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية.



جاء ذلك في التقرير اليومي لوزارة الدفاع حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا حيث تابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية قامت بتصفية أكثر من 20 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي اتجاهي يوجنو-دونيتسك وزابوروجي، واصلت وحدات مجموعات "فوستوك" (الشرق) عملياتها الهجومية.

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وقد اتخذت القوات المسلحة الروسية خطوطا ومواقع أكثر استراتيجية خلال الهجوم في اتجاه دونيتسك، حيث تم تصفية أكثر من 110 جنديا أوكرانيا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



كما دمرت القوات المسلحة الروسية مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت في اتجاه خيرسون 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاوتزر من طراز "غفوزديكا" ورادارين أمريكيين.

روسيا اليوم