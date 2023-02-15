روسيا: طائرتان استراتيجيتان نفذتا دوريات فوق المياه المحايدة

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن طائرتين استراتيجيتين حاملتي صواريخ من طراز "تو-95" حلقتا فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ ترافقهما طائرات مقاتلة.وقالت الوزارة في بيان "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس"، بطلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات".وأضاف البيان، "المرافقة الجوية تم توفيرها من قبل أطقم طائرات (سو-30) المقاتلة، التابعة لتشكيل القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية".