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الأربعاء، 15-02-2023 02:34 م

روسيا: طائرتان استراتيجيتان نفذتا دوريات فوق المياه المحايدة

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الوكيل الاخباري-  أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن طائرتين استراتيجيتين حاملتي صواريخ من طراز "تو-95" حلقتا فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ ترافقهما طائرات مقاتلة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة في بيان "قامت حاملتا صواريخ استراتيجيتان من طراز "تو-95 إم إس"، بطلعة مجدولة في المجال الجوي فوق المياه المحايدة لبحر بيرينغ. وكان إجمالي مدة الرحلة أكثر من 7 ساعات".

وأضاف البيان، "المرافقة الجوية تم توفيرها من قبل أطقم طائرات (سو-30) المقاتلة، التابعة لتشكيل القوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الشرقية".

 




 

 


 

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