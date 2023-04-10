مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في أمريكا

الوكيل الاخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو أمس الأحد.

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وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري. وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.



وقالت الشرطة في بيان على "تويتر": "عثر في المنزل على ثلاثة مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى".



وأفادت الشرطة بأن المجرم أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.

روسيا اليوم