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السبت، 02-09-2023 06:28 م

مقتل 4 أشخاص بينهم صينيان بهجوم شرقي الكونغو الديمقراطية

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الوكيل الاخباري- قتل مواطنان صينيان ومواطن غاني وجندي كونغولي، على أيدي مسلحين في قطاع نغاندجا بإقليم فيزي بمقاطعة جنوب كيفو شرقي الكونغو الديمقراطية.

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ونقلت وسائل إعلام كونغولية عن أليماسي دينيس زعيم قرية ماكونغو الواقعة على بعد 5 كم من مكان الاعتداء، أن أربعة أشخاص قتلوا، هم مواطنان صينيان وثالث غاني، وجندي في قوات الكونغو الديمقراطية.

وأضاف أن "الضحايا هم موظفون بشركة تعدين صينية في موينغا، مشيرا وأن عدة أشخاص آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى مركز صحي للعلاج".

وتابع أن الحادث وقع أمس الجمعة حيث فوجئ الضحايا بإطلاق للنار استهدف سياراتهم.

وأفاد أليماسي دينيس بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحد المهاجمين بعد دقائق من الحادث، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المهاجمين.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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