مقتل 4 أشخاص في ولاية فلوريدا بنيران قناص



الوكيل الاخباري - قتل أربعة أشخاص في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية، بنيران رصاص أطلقها قناص سابق في قوات النخبة بالجيش الأميركي.



وقالت صحيفة فلوريدا تايمز يونيون، اليوم الإثنين، إنّ المشتبه به الذي يُدعى براين رايلي، أطلق النار في منطقة سكنية في مقاطعة بولك في فلوريدا ما أدى إلى مقتل رجل عمره 40 عاما، وامرأة عمرها 33 عاماً وابنها الرضيع البالغ ثلاثة أشهر إضافة إلى جدّة الطفل البالغة 62 عاماً.

اضافة اعلان